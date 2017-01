19/01/2017 22:49

NAPOLI CHIRICHES TONELLI GIACCHERINI / Problemi per Maurizio Sarri in vista della delicata sfida di 'San Siro' contro il Milan, che dovrà fare a meno di Romagnoli e Locatelli. Attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha infatti pubblicato il report dell'allenamento odierno, che ha visto Chiriches, Tonelli e Giaccherini effettuare una seduta a parte. Albiol invece non si è allenato affato, a causa di un leggero stato influenzale.

L.I.