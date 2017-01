Calciomercato Inter, Messi non rinnova col Barça? Nerazzurri pronti al colpaccio!

Federico Scarponi

CALCIOMERCATO INTER MESSI - Ci sono pochi calciatori al Mondo che possono decidere da soli le sorti di una partita con le loro incredibili ed inimmaginabili giocate. Oltre all'asso del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, un altro nome che può - senza ombra di dubbio - rientrare in questa ristrettissima categoria di fenomeni, è quello di Lionel Messi del Barcellona. Un nome quello della 'Pulce', che stuzzica da anni la fantasia dei club e dei tifosi di tutto il globo, come vero e proprio sogno irragiungibile del calciomercato.

Non ha caso, il 29enne di Rosario è ritenuto uno dei più forti calciatori di tutti i tempi: attuale detentore del record di maggior numero di Palloni d'Oro vinti in carriera (ben 5 in totale, di cui 1 Pallone d'oro e 4 Palloni d'oro FIFA) è indicato da molti come l'erede naturale del 'Pibe de Oro' e suo connazionale, Diego Armando Maradona.

Calciomercato Inter, tarda il rinnovo col Barcellona di Messi: i nerazzurri e il PSG sognano

Da tanti anni, non a caso quindi, Messi viene ciclicamente accostato alle principali società europee: Bayern Monaco, Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter farebbero vere follie pur di averlo in rosa. A questo lungo elenco, si è recentemente aggiunto il ricco club cinese dell'Hebei Fortune. Nonostante, alla fine dei giochi, l'asso sudamericano abbia sempre deciso in passato di restare legato alla formazione catalana, anche questa volta ci sono presidenti che sognano il colpaccio, viste le difficoltà del calciatore nel trovare l'accordo con gli spagnoli per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel giugno del 2018.

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', l'emiro e presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfidel, vorrebbe appunto approfittare dello stallo nelle trattative per il prolungamento, per tentate l' 'inserimento'. E poco importa se il padre di Messi abbia detto nei giorni scorsi che "non c'è alcun pericolo che Lionel lasci il Barça". E' un tentativo da fare, anche se le chance sono minime. Messi infatti non gradirebbe molto il trasferimento in un campionato di livello inferiore come la Ligue 1 (stesso discorso che vale, a maggior ragione, anche per l'ipotesi cinese). Ed ecco quindi tornare di modo proprio l'ipotesi nerazzurra. Sempre secondo il giornale transalpino, Messi potrebbe presto diventare un concreto obiettivo del calciomercato Inter. Al pari del PSG, i nerazzurri, passati in mano ai ricchi cinesi, non avrebbero grossi problemi a pagare la folle clausola rescissoria di 250 milioni di euro e potrebbero certamente avere un maggiore appeal, vista la qualità tecnica del campionato di Serie A. Ma anche questo potrebbe non bastare. L'attaccante argentino è infatti abituato a giocare per conquistare importanti trofei e soltanto una qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe far pendere la bilancia dal lato dei meneghini. Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha dichiarato qualche tempo fa che un "approdo di Messi a Milano è fantascienza". Alla fine, il rinnovo col Barcellonna molto probabilmente ci sarà. Ma a volte anche l'impensabile, può trasformarsi in realtà. E perché non sognare?