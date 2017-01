Juve Stabia, UFFICIALE: Santacroce riparte dalla Lega Pro

19/01/2017 12:47

JUVE STABIA SANTACROCE - Dopo l'esperienza in serie B con la Ternana, Fabiano Santacroce riparte dal girone C della Lega Pro. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve Stabia ha comunicato l'ingaggio del 30enne difensore centrale ex Napoli e Parma. Queste le sue parole dopo la firma: "Sono felice di poter ricominciare a giocare a calcio e per questo ringrazio il Presidente Manniello. Nonostante avessi offerte importanti, ho firmato con la Juve Stabia, perché qui ho trovato una bella realtà, dove so che posso continuare a divertirmi, dopo alcuni anni poco felici per me".

A.L.