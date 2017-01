IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Gregoire Defrel

Maurizio Russo

19/01/2017 12:00

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Sfumato o quasi Feghouli, che alla fine potrebbe restare al West Ham, il calciomercato Roma ha cambiato il suo obiettivo primario di gennaio. Adesso i giallorossi sono concentrati soprattutto su Gregoire Defrel, che ieri ha incassato anche i complimenti del tecnico dei capitolini Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia del match di Coppa Italia. Più che dalla concorrenza comunque importante dei club di Premier League, lo scoglio maggiore è rappresentato dalla volontà del Sassuolo di non privarsi dell'attaccante transalpino classe 1991 in questa sessione invernale di calciomercato. Dal presidente Squinzi al tecnico Di Francesco passando per l'amministratore delegato Carnevali: in casa neroverde tutti hanno dichiarato che il giocatore resterà in Emilia fino al termine della stagione. Ma non è ancora tempo di gettare la spugna: come anticipato dalla nostra redazione, la Roma non molla la presa su Defrel e proverà a prenderlo con la stessa formula con cui l'Inter ha acquistato Gagliardini, inserendo magari nell'affare il cartellino di qualche giovane come Ricci e Pellegrini.

Calciomercato Roma, Defrel profilo ideale: ora vale 15 milioni

Nato a Meudon, in Francia, e cresciuto nelle giovanili dello Chatillon prima e del Parma poi, Defrel fa il suo esordio in Serie A con i crociati a 20 anni nell'ultima giornata del campionato 2010-11 sul campo del Cagliari. La stagione seguente viene girato in prestito nella Prima Divisione di Lega Pro al Foggia. Nell'estate del 2012, invece, si trasferisce al Cesena con la formula della compartecipazione e contribuisce alla promozione dei romagnoli in Serie A. Al momento di risolvere la comproprietà, il Parma è fallito ma i bianconeri mettono comunque nelle buste 51mila euro per pagare gli stipendi degli addetti ai lavori della società ducale. Il Cesena però non lo tiene dopo la retrocessione e, al termine di una trattativa che coinvolgeva altri club della massima serie, nel 2015 è il Sassuolo ad aggiudicarselo per 7 milioni di euro. Il suo attuale valore di mercato è più che raddoppiato: adesso i neroverdi non lo lascerebbero partire per meno di 15 milioni. Vista la sua duttilità tattica, la Roma lo ritiene il profilo ideale, ma niente sconti.