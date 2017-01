PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-CESENA: Laribi spietato, Adjapong spaesato

Emiliano Forte

18/01/2017 19:53

PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-CESENA, PROMOSSI E BOCCIATI / Finale a sopresa al Mapei con i ragazzi di Camplone che riescono a ribaltare la rete iniziale di Pellegrini grazie al rigore di Ciano e la rete decisiva di Laribi. Brutta ripresa per i ragazzi di DI Francesco.

SASSUOLO

Pegolo 6 – Ordinaria amministrazione per lui vista la scarsa pericolosità del pacchetto avanzato romagnolo. Nel finale non può nulla sul rigore calciato da Ciano e la conclusione precisa e ravvicinata di Laribi.

Adjapong 4 – Giocatore interessante quando in avanti ha campo per sfruttare la sua facilità di corsa ma in difesa tende a pasticciare e spesso si distrae perdendo la posizione. Di Francesco lo richiama più volte invitandolo a tenere d'occhio i movimenti avversari senza troppo successo.

Antei 4,5 – Attento e reattivo sulle ripartenze del Cesena nella prima parte di gara quando si affida spesso al gioco d'anticipo con discreta efficacia. Nel finale è ingenuo e poco reattivo quando si fa rubare il tempo da Cocco che lo costringe al fallo da rigore. Fuori posizione nell'azione che permette a Laribi di firmare il gol vittoria.

Acerbi 5 – Tiene la posizione affidandosi all'esperienza e riesce a limitare con sicurezza le ambizioni in zona gol della coppia Ciano-Rodriguez. Si perde come i compagni nel finale vengono meno fiato e lucidità.

Dell'Orco 5 – Il giovane difensore classe '94 non sfigura nel corso dei primi 45' quando rimane concentrato e appena può cerca fortuna a sostegno della manovra offensiva. Nella ripresa la sua azione perde efficacia ed a pochi minuti dal 90esimo è sulle gambe quando concede l'assist vincente a Balzano.

Pellegrini 6,5 – Ben posizionato sfrutta con freddezza l'occasione di sbloccare il match dopo soli 4 minuti. Prosegue la sua gara garantendo inserimenti e supporto ai compagni d’attacco. Dall'84' Mazzitelli 5 - Non segue l'azione in occasione del secondo gol del Cesena.

Sensi 5,5 – Costruisce gioco con personalità non disdegnando il sacrificio in interdizione. Nella ripresa scompare dai radar per lunghi tratti, ingabbiato dalla mediana bianconera.

Duncan 6 – Parte forte cercando fortuna sulla sinistra dove riesce a sfondare e a creare pericoli per la difesa del Cesena. Poi tiene la posizione dialogando con i compagni di reparto ed evitando di forzare la giocata. Non è ancora al meglio e cerca di gestire le forze ma resta tra i più propositivi.

Politano 6,5 – In avanti è il giocatore che partecipa di più alla manovra e si vede che ha voglia di gol. Ci va vicino ad inizio ripresa di testa e continua a spingere fino al momento del cambio. Dal 76 Ricci 5,5 – Si limita a giocate semplici senza la necessaria costanza nelle propensioni offensive.

Iemmello 5 – Posizione da centravanti classico per il numero 9 neroverde che battaglia con Ligi e Perticone senza trovare troppa gloria dalle parti di Agazzi. Ha un'ottima occasione nel finale di primo tempo ma non trova lo spiraglio giusto per colpire. E' un po' arrugginito e lo si vede quando poco prima di lasciare il campo ha l'occasione di andare a tu per tu con Agazzi e fallisce una ghiotta opportunità. Dal 68' Defrel 5,5 – Ha poche opportunità per far valere la sua abilità sotto porta.

Ragusa 5,5 – Si vede a sprazzi ma quando riesce a puntare gli avversari sembra sempre in grado di creare pericoli. Nella ripresa quando avrebbe più spazi per rendersi pericoloso viene ben controllato da Perticone.

All. Di Francesco 5 – Tiene i suoi molto larghi con l'intento di facilitare gli inserimenti negli spazi ma i suoi non eseguono sempre al meglio i dettami tattici. Nella ripresa sembra tutto facile ma nel finale il risultato si ribalta ed il mister neroverde non riesce ad evitare la clamorosa eliminazione.

CESENA

Agazzi 6 – Sul gol del vantaggio neroverde si oppone come può alla prima conclusione per poi arrendersi al tap-in di Pellegrini. Bella la parata in uscita su Iemmello nel corso del minuto 66.

Perticone 6 – Lotta e si prende la responsabilità di impostare quando l'azione del Cesena parte da dietro. Non sempre preciso è troppo statico come del resto i compagni nell'azione che permette a Pellegrini di sbloccare il risultato. Nella ripresa bello il duello con Ragusa che viene spesso vinto dal difensore del Cesena.

Ligi 5,5 – Vista la stazza è più a suo agio nei duelli aerei. Quando la palla scorre veloce soffre le trame del tridente di Di Francesco e risulta lento e macchinoso nel posizionarsi. Qualche errore di troppo in appoggio non appena il Sassuolo accenna il pressing. Colpevole con i compagni di reparto della dormita collettiva che agevola il vantaggio del Sassuolo. Molto meglio nella ripresa quando è attento e ben posizionato.

Rigione 5,5 – Rimane guardingo cercando di non lasciare spazi a Iemmello. Se messo sotto pressione tende a concedere movimenti pericolosi agli avversari.

Balzano 6,5 – Sul pronti via, soffre le iniziative di Duncan e Ragusa poi trova la posizione e cerca di dare ampiezza al gioco bianconero anche se i compagni non sempre riescono a servirlo come dovrebbero. Nel finale il suo assist consegna i quarti al Cesena.

Laribi 7 – Il capitano è tra i più battaglieri e propositivi fin dalle prime battute quando i compagni faticavano a prendere le misure e ad organizzarsi in un pressing efficace. Nella ripresa continua a lottare e nel finale è proprio lui a piazzare il colpo del ko con una conclusione precisa e angolata alla sinistra di Pegolo.

Vitale 5,5 – Cerca di supportare il lavoro di Balzano favorendo il fraseggio e andando negli spazi. Più generosità che efficacia e ad inizio ripresa lascia il campo a Garritano. Dal 59' Garritano 6 – Prende la posizione del compagno e si rende utile nel pressing e negli inserimenti.

Cinelli 5 – Si ostina a verticalizzare non appena ne ha la possibilità senza la dovuta precisione e il giusto feeling con i compagni d'attacco. Se ne accorge anche Camplone che lo invita a ragionare di più . Dal 73' Schiavone 6 - Si butta nella mischia assicurando energie fresche per l'assalto finale.

Renzetti 6,5 – Ingaggia un duello sulla corsa e sullo scatto con Adjapong e non sfigura visto che cerca e trova anche il fondo per cercare i compagni in area. Si rende utile anche i copertura per raddoppiare sul possessore di palla avversario.

Ciano 6,5 – Non ha molte occasioni per mettersi in mostra nei primi 45' e quando è chiamato in causa combina ben poco. Nel finale ha l'occasione di pareggiare dal dischetto e non fallisce. Nel complesso la sua prova sale di livello nel secondo tempo e questo favorisce la rimonta dei suoi fino al soprendente sorpasso.

Rodriguez 4,5 – Punto di riferimento offensivo nell’11 di Camplone è ben controllato dalla retroguardia del Sassuolo che non gli concede mai l’occasione di puntare la porta di Pegolo. Troppo statico viene sostituito da Camplone per cercare di dare una scossa alla squadra. dal 58' Cocco 6 – Lotta su ogni pallone e mette in difficoltà i difensori neroverdi tenendoli sotto pressione.

All. Camplone 7 - Rispetto alle previsioni della vigilia che parlavano di uno schieramento speculare rispetto a quello del Sassuolo, il mister dei romagnoli opta per un 3-5-2 per dare più densità in mediana e cercare di limitare il tridente neroverde. Il risultato non è dei migliori nella prima parte di gara visto che soprattutto centrocampo ed attacco i movimenti dei suoi giocatori non sono armonici perdendo incisività. Nella ripresa indovina tutte le mosse e rende possibile la clamorosa rimonta.

Arbitro: Rocchi 6,5 – Dopo 27' il primo giallo per Ligi reo di aver commesso fallo su Politano. Bravo l'arbitro a lasciar correre per poi sanzionare il difensore del Cesena. Buona l'intesa con i colleghi sugli offside segnalati. E' il minuto 80 quando Antei in ritardo entra su Cocco in area che finisce a terra. Rocchi non ha dubbi ed indica il dischetto; il contatto seppur lieve sembra esserci.

TABELLINO

SASSUOLO-CESENA 1-2

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Adjapong, Antei, Acerbi, Dell’Orco; Pellegrini (84' Mazzitelli), Sensi, Duncan; Politano (76' Ricci) , Iemmello (68' Defrel), Ragusa. A disposizione: Defrel, Matri, Consigli, Pierini, Costa, Cannavaro, Mazzitelli, Ricci, Terranova, Letschert, Peluso, Pol Lirola. All. Di Francesco

CESENA (3-5-2): Agazzi; Perticone, Ligi, Rigione; Balzano, Laribi; Vitale (59'Garritano), Cinelli (73' Schiavone), Renzetti; Ciano, Rodriguez (58' Cocco). A disposizione: Filippini, Setola, Schiavone, Falasco, Cascione, Cocco, Garritano, Di Roberto, Bardini, Panicvo, Agliardi. All. Camplone

ARBITRO: Gianluca Rocchi

MARCATORI: 4’ Pellegrini (Sassuolo), 81' Ciano, 84' Laribi

AMMONITI: 27’ Ligi, 45’, Dell’Orco, 58’ Antei, 91 Perticone, 94' Cocco

ESPULSI: