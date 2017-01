Juventus, felicità Pjaca: "Le parole di Allegri mi rendono orgoglioso"

18/01/2017 18:38

JUVENTUS PJACA / La Juventus ha ritrovato Marko Pjaca: dopo un lungo stop l'attaccante croato è sceso nuovamente in campo prima in coppa Italia poi in campionato. Intervistato da 'Jtv', il giovane calciatore ha raccontato le sue sensazioni: "Sono felice, la gamba non mi fa più male, ora devo ritrovare il ritmo partita. Mi rendono orgoglioso le parole di Allegri: io mi impegno per farmi trovare pronto. Il campionato italiano è difficile, serve molto movimento per trovare spazio".

Dalle sensazioni personali a quelle di gruppo: "Vogliamo vincere lo scudetto, la coppa Italia e andare più avanti possibile in Champions. Con la Lazio dobbiamo ricominciare nel modo migliore. Saremo davanti al nostro pubblico e ci sarà come sempre una grande atmosfera".

B.D.S.