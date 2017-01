IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Anderson Hernanes

Maurizio Russo

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES / La sessione invernale di mercato viene anche detta 'di riparazione'. Ecco perché spesso, negli ultimi anni, a gennaio il calciomercato Juventus è stato quasi nullo. I bianconeri hanno dominato in Italia nelle passate stagioni grazie ad una programmazione anticipata che le ha consentito di non dover mettere mano alla squadra a campionato in corso. Ma in questo avvio di 2017 il discorso è un po' cambiato: da un lato c'è la necessità di smaltire una rosa fin troppo ampia, dall'altra quella di rinforzare il reparto mediano della formazione di Allegri. Non è un caso che sia già arrivato Rincon dal Genoa e che si stia cercando di convincere il Lione a cedere Tolisso prima della chiusura delle trattative prevista il prossimo 31 gennaio. Parallelamente qualcuno dovrà partire e tra i maggiori indiziati c'è Hernanes: il brasiliano non ha mai convinto fino in fondo alla Juve ed è considerato sacrificabile visto anche il suo alto ingaggio.

Calciomercato Juventus, tre piste per Hernanes

Nato a Recife e cresciuto nelle giovanili del Santa Cruz prima e dell'Unibol poi, a 16 anni Hernanes viene notato dal San Paolo che lo mette sotto contratto e lo fa esordire in prima squadra nel 2005. L'anno dopo viene girato in prestito in Serie B al Santo André per permettergli di giocare con maggiore continuità. Tornato a vestire la maglia del 'Tricolor', vince due campionati brasiliani. Nell'estate del 2010, all'indomani dell'eliminazione dalla Copa Libertadores, viene ceduto alla Lazio che sborsa 13,5 milioni di euro per portarlo in Italia. Nelle sue tre stagioni e mezza in biancoceleste vince la Coppa Italia, poi nel gennaio 2014 arriva la chiamata dell'Inter del neopresidente Thohir che lo acquista per 18 milioni. L'ultimo capitolo della sua avventura italiana, almeno per il momento, lo vive alla Juventus che nell'ultimo giorno del calciomercato estivo del 2015 lo prende per 11 milioni di euro. Oggi il suo valore di mercato, considerata anche i 31 anni compiuti ed il contratto in scadenza nel 2018, non supera i 6 milioni di euro. In Serie A piace sempre al Genoa che provò a prenderlo anche ad agosto, mentre all'estero le piste più calde per Hernanes sono quelle che portano in Cina e nella Mls statunitense.