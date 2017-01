Inter-Bologna, Pioli: "Non bisogna mollare. Gagliardini come Tardelli"

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

17/01/2017 23:55

INTER BOLOGNA PIOLI / Successo ai supplementari per l'Inter di Stefano Pioli. Il tecnico dei nerazzurri ha commentato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, contro la sua ex squadra, il Bologna: "La partita è sta bella sicuramente - ammette il tecnico ai microfoni della 'Rai' - Abbiamo creato tanto ma se molli un po' si può riaprire una partita che sembrava chiusa. Complimenti ad entrambe le squadre. Troppe gol presi? Bisogna sempre fare un gol in più degli altri: è questo quello che serve".

GAGLIARDINI - Inevitabile parlare di Gagliardini, ultimo colpo di calciomercato, schierato dal primo minuto anche questa sera - "E' un centrocampista completo, che ha senso della posizione e che sa muoversi. Io gli chiedo di guardare avanti e di fare le due fasi. Kondogbia? Entrambi hanno fatto un'ottima gara. Ora però bisogna pensare al campionato perché il Palermo giocherà la partita della vita e noi dobbiamo continuare a vincere. Nazionale? Sta dimostrando di avere un ottimo potenziale, poi starà a Ventura prendere le proprie decisioni".

SOMIGLIANZA - "Credo che possa somigliare a Tardelli per il senso della posizione e per la voglia di attaccare l'area. Gagliardini sta comunque completando il suo percorso".

Inter-Bologna, la prima di Gabigol

Le news Inter di serata sono anche legate all'esordio dal primo minuti di Gabigol - "Da quando siamo qua noi è cresciuto tanto - ammette Pioli - Ha le qualità per fare ancora meglio ma oggi ha disputato una buona partita. Sa anche lui che deve crescere e migliorare".