17/01/2017 22:20

CALCIOMERCATO ROMA BOLOGNA SADIG / Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' si è tenuto oggi a Milano l'incontro tra il Bologna e la Roma per Umar Sadir. Come anticipato in mattinata da Calciomercato.it, le due società hanno parlato del futuro del giovane attaccante, che potrebbe lasciare il club felsineo durante questa sessione di calciomercato.

M.S.