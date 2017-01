ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

17/01/2017 18:32

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Il Milan è costantemente al lavoro per tentare di arrivare a Gerard Deulofeu. Come raccontano le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, prosegue, infatti, la trattativa tra i vertici milanisti e l'Everton per l'esterno offensivo spagnolo. La dirigenza rossonera resta ottimista: si tratta sulla base del prestito secco del classe '94.