Bayern Monaco, l'attacco di Robben: "Che spreco andare in Cina"

17/01/2017 17:32

BAYERN MONACO ROBBEN CINA / Dopo aver rinnovato il contratto con il Bayern Monaco, Arjen Robben in un'intervista a 'Radio 538' dice la sua sull'invasione del denaro cinese nel calciomercato. L'attaccante olandese mostra di non gradire il 'nuovo mondo': "Un trasferimento in Cina significherebbe dire che la mia carriera è finita, invece voglio continuare a giocare ad alti livelli per più tempo possibile. Ciò che succede in Cina è una follia: offrono ingaggio incredibili, anche io ho ricevuto diverse proposte e avrei guadagnato sei volte tanto. Non ho mai pensato troppo ai soldi. Non capisco chi va in Cina nel massimo della carriera, a 27-28 anni: è uno spreco".

