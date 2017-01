Lazio-Genoa, Juric: "Non abbiamo tante opzioni per il turnover"

17/01/2017 15:40

LAZIO GENOA CONFERENZA JURIC / Dimenticare Cagliari e tornare a un successo che manca ormai da troppo tempo: il Genoa di Juric si presenta all''Olimpico' per gli ottavi di finale di coppa Italia. Il tecnico rossoblu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Affrontiamo una squadra di vertice con un organico che offre cambi all'altezza. Sono forti e lo dimostra la striscia di risultati collezionati. Non abbiamo tante opzioni per il turnover: faremo qualche cambiamento ma nei limiti della normalità. Dopo Cagliari vogliamo ritrovare la solidità che ha contraddistinto il percorso nel girone di andata. Quando la ritroveremo, quando avremo completato l'inserimento dei nuovi arrivi, pure il gioco tornerà a essere una prerogativa della squadra".

B.D.S