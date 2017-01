Calciomercato Serie B, da Zuculini a Manaj: le trattative del 17 gennaio

17/01/2017 11:53

CALCIOMERCATO SERIE B / Su Calciomercato.it torna il quotidiano appuntamento con il focus sulle principali trattative che riguardano le formazioni di Serie B. Il Verona, salutato Maresca, raddoppia gli Zuculini, mettendo le mani sul fratello Bruno che arriva in prestito con diritto di riscatto. Alla Ternana, che continua a trattare per Rolando Bianchi, sbarca lo svincolato Modibo Diakitè, la Pro Vercelli si assicura Aramu dal Torino e lavora allo scambio Surraco-Malonga. L'Entella prende Ardizzone, mentre Keita dovrebbe volare al Birmingham.



A Vicenza, come vi avevamo anticipato prima di Natale, sbarca Gucher dal Frosinone, che invece preleva Cojocaru dal Crotone. Il Carpi sta per piazzare un doppio colpo dal Vicenza con Galano e Vita, oltre a Luca Forte. Rey Manaj è ormai ad un passo dal Pisa, che ha superato la concorrenza del Perugia, il Bari ha annunciato Macek, Montini e Furlan. La Spal prende il giovane Costa dal Chievo, l'Avellino ha incassato il no dell'Alessandria per Bocalon e segue Zigoni e Evacuo, entrambi complicati da raggiungere.

L.P.