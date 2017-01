Coppa Italia, le probabili formazioni di Inter-Bologna

17/01/2017 11:37

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA / Da stasera si torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio 'Meazza' si affronteranno Inter e Bologna. Da una parte Pioli dovrebbe fare ampio ricorso al turnover, con il solo Gagliardini che potrebbe essere confermato rispetto all'undici che ha battuto il Chievo sabato scorso. Dall'altra Donadoni potrebbe far rifiatare qualcuno in difesa, mentre davanti spazio all'ex Destro. Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Carrizo; Santon, Medel, Andreolli, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Eder, Banega, Gabigol; Palacio. All. Pioli

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Oikonomou, Maietta, Mbaye; Donsah, Nagy, Pulgar; Di Francesco, Destro, Mounier. All. Donadoni

ARBITRO: Mariani di Aprilia

M.R.