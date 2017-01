Calciomercato Roma, vertice col Bologna per Sadiq: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Andrea Corti (@cortionline)

17/01/2017 11:25

CALCIOMERCATO ROMA BOLOGNA / Si decide il futuro di Umar Sadiq. Passato in prestito al Bologna la scorsa estate, la punta nigeriana di proprietà della Roma ha collezionato fin qui solo cinque presenze con gli emiliani, che in questa sessione di calciomercato hanno già acquistato anche Bruno Petkovic per l'attacco. Per questo, come raccolto da Calciomercato.it, è previsto per oggi un incontro tra il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara e i rossoblu per discutere della posizione del calciatore, per il quale non va escluso un nuovo prestito in un'altra società, Intanto, insieme al Ds Massara, raggiungerà Milano anche il direttore generale Mauro Baldissoni.