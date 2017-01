Calciomercato Juventus, Ancelotti si muove per Verratti

17/01/2017 08:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Asta internazionale per Marco Verratti: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport', a Parigi sono convinti che nei prossimi mesi riceveranno un'offerta dal Bayern Monaco per il centrocampista ex Pescara. Nel frattempo, l'allenatore dei bavaresi Carlo Ancelotti avrebbe già iniziato il 'corteggiamento' al giocatore, già allenato al Paris Saint-Germain. Juventus e Inter sono avvisate...

S.D.