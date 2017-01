Calciomercato Palermo, Zamparini-Corini: al via l'incontro

16/01/2017 16:36

CALCIOMERCATO PALERMO ZAMPARINI CORINI / Esonero o no: ore decisive per il Palermo dopo la pesante sconfitta sul campo del Sassuolo. Come riporta 'gazzetta.it', è iniziato in Friuli il vertice tra il patron Maurizio Zamparini e il tecnico Eugenio Corini. Un faccia a faccia dopo il quale il presidente rosanero deciderà se continuare con l'ex allenatore del Chievo o optare per un nuovo cambio in panchina. In quest'ultimo caso, i possibili sostituti rispondono ai nomi di Ballardini e De Canio. Sempre in giornata, Zamparini incontrerà anche Nicola Salerno, candidato principale al ruolo di direttore sportivo.

B.D.S.