Ipswich Town, UFFICIALE: preso Moore

17/01/2017 02:12

CALCIOMERCATO INGHILTERRA - Attraverso il proprio account su 'Twitter' l'Ipswich Town, club che milita nella Football League Championship (la seconda divisione del campionato di calcio inglese, ossia l'equivalente della nostra Serie B), ha comunicato di aver raggiunto un accordo con i Forest Green Rovers per il trasferimento di della 24enne punta inglese, Kieffer Moore. Il club del manager Mick McCarthy ha pagato 10.000 sterline per il cartellino del giocatore, che ha sottoscritto un contratto per i prossimi 18 mesi.

F.S.