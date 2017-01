IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Andrea Ranocchia

Maurizio Russo

16/01/2017 11:41

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / L'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta ha già chiuso il calciomercato Inter in entrata? Forse no, ma di certo l'imperativo dei nerazzurri in questa sessione invernale - come ribadito ancora una volta anche da Stefano Pioli - diventa quello di sfoltire una rosa troppo ampia per una squadra che nella seconda parte della stagione non dovrà giocare le coppe europee. Tra i reparti più 'affollati' c'è quello arretrato dove a fare le valigie potrebbe essere Andrea Ranocchia, scavalcato anche da Andreolli nelle gerarchie del tecnico dell'Inter. Le pretendenti per il centrale umbro, sia in Italia che in Premier League, in teoria non mancano. Il problema è costituito dall'alto stipendio percepito che ha già fatto fare retromarcia a Palermo e Sassuolo, mentre all'estero il giocatore non vorrebbe accasarsi in un club in lotta per non retrocedere come l'Hull City. In corsa per Ranocchia rimangono invece il Bologna, il West Ham ed il Watford di Mazzarri che già lo allenò ai tempi dell'Inter.

Calciomercato Inter, Ranocchia 'scaricato'

Nato ad Assisi e cresciuto nelle giovanili del Bastia prima e del Perugia poi, Ranocchia esordisce appena maggiorenne in Serie B con la maglia dell'Arezzo sotto la guida di Antonio Conte. Nell'estate del 2008 il Genoa acquista la metà del suo cartellino per 1,6 milioni di euro (un anno dopo lo riscatterà per altri 2,4 milioni) e contestualmente lo gira in prestito al Bari dove ritrova il suo mentore in panchina e dove resta anche dopo la promozione in Serie A. Nella stagione 2010-11 fa finalmente il suo esordio in maglia rossoblu, ma già a gennaio viene ceduto all'Inter per 12,5 milioni di euro più il prestito con diritto di riscatto di Mattia Destro. In nerazzurro vive stagioni con alti (pochi) e bassi e diventa anche capitano. Ma poi perde il posto da titolare e nella sessione invernale di calciomercato della passata stagione finisce in prestito alla Sampdoria. Attualmente il suo valore di mercato si aggira intorno ai 3-4 milioni, ma è probabile che l'Inter sia disposta a cederlo anche in prestito pur di togliere dal bilancio il suo pesante ingaggio.