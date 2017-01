Sassuolo, Di Francesco: "Berardi, quante assurdità! Sono molto felice qua, ma..."

16/01/2017 10:00

DI FRANCESCO SASSUOLO / L'allenatore del Sassuolo Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di 'Radio 1 Rai'.

CLASSIFICA - "Sicuramente è un po' povera rispetto alle aspettative, ma vanno considerate tutte le vicissitudini che abbiamo avuto, a partire dagli infortunati. Non ho mai cercato alibi, ma sento altri allenatori che appena perdono due giocatori si lamentano. Noi abbiamo avuto tanti giocatori ko, come Berardi, Duncan, Magnanelli, Biondini, Missiroli, Siamo stati sfortunati e impreparati, perché perdere 3 punti a tavolini nel 2016/2017 non si può sentire. La società deve crescere, dobbiamo farlo tutti insieme. Io sto ritrovando gli infortunati e li sto rimettendo dentro. Ieri non ho potuto mettere insieme Politano e Berardi, entrambi al ritorno da un infortunio, che sono i potenziali titolari di questa squadra. Sono andati via Vrsaljko e Sansone e sono stati sostituiti da un calciatore che arriva dalla Primavera, Lirola, e uno che arriva dalla Serie B, Ragusa, che stanno facendo bene".

BERARDI - "Berardi è il miglior giovane talento italiano? A me che l'ho cresciuto lo dite?! (ride, n.d.r.). Sul suo infortunio sono nate discussioni assurde, smentisco categoricamente tutte le assurdità. Non capisco da dove siano uscite. Ha grande maturità e professionalità, oltre che personalità".

FUTURO DI FRANCESCO E BERARDI - "Più facile che parta io o Berardi a fine anno? Bella domanda (ride, n.d.r.). Io sono molto contento qua, ma dobbiamo crescere in tutti i sensi. Bisogna avere le strutture necessarie e ci stiamo lavorando. Non so quale sarà il mio futuro. Berardi è pronto da 2 anni per una big, poi per scelte sue e in virtù del grande legame personale con me ha deciso di rimanere qua".

PALERMO - "Il Palermo oggi ha un allenatore, domani non si sa. Così è difficile portare avanti un progetto tecnico".

S.D.