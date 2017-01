PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-JUVENTUS: Kalinic super, Marchisio sottotono

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / L’entusiasmo della Fiorentina ha la meglio su una Juventus sottotono e con poche idee in avvio. Tra i viola, Chiesa e Vecino meritano gli applausi. Higuain si sveglia nella ripresa e non basta la voglia di Cuadrado.

FIORENTINA

Tatarusanu 6 – Risolve con praticità sui calci piazzati della Juve, controlla su un tiro dalla distanza debole di Alex Sandro. A metà secondo tempo risolve con reattività sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sanchez 6,5 – Dopo il Chievo, Sousa lo ripropone nel ruolo di centrale di difesa. Non sempre perfetto in appoggio, libera senza particolare rischi nelle situazioni di difficoltà.

Gonzalo 6 – Anticipo prodigioso su Cuadrado sul finale di primo tempo, bene anche nella ripresa.

Astori 5,5 – Qualche rischio di troppo nella scelta dei tempi per lasciare in fuorigioco Higuain. Si perde l’attaccante in occasione della rete.

Chiesa 7,5 – Fiducia confermata dopo la buona gara di Coppa Italia. Dopo dieci minuti trova il varco per entrare in area e andare al tiro, ma trova un attento Buffon. Forza fisica e grande personalità in numerose giocate. Se non tocca la palla nella seconda rete, certamente disturba l’intervento di Buffon. Dal 81’ Tello 6 – Si fa vedere subito dalle parti di Buffon, anche se i suoi tentativi sono piuttosto sterili.

Badelj 7 – Non le risparmia a Sturaro su qualche contrasto a centrocampo, buona prestazione di sostanza. Straordinaria la sua verticalizzazione che sorprende dalla distanza Buffon e porta al raddoppio.

Vecino 7,5 – Porta palla a va al tiro quando può, nei primi dieci minuti tenta ben due volte di sorprendere Buffon. Ci prova anche dalla distanza. Costretto al fallo tattico su Dybala, l’ammonizione non spegne il suo ottimo impatto sul match.

Olivera 6,5 – Cerca fortuna in qualche circostanza dall’esterno, ma deve vedersela contro un Cuadrado sempre puntuale in copertura. Meglio nella ripresa, un suo cross offre una buona occasione a Bernardeschi.

Borja Valero 7 – Tiene palla e dialoga bene con Kalinic, mettendo spesso in difficoltà la retroguardia bianconera. Dal 84’ Ilicic 5,5 – Ha l’opportunità nel recupero di chiudere il match, ma è poco freddo a gestire la palla a tu per tu con Buffon.

Bernardeschi 7 – Lavora sulla trequarti proponendo idee e buoni palloni. Attende l’inserimento di Kalinic per offrirgli l’assist che porta al vantaggio viola. Pericoloso costante anche negli inserimenti. Dal 75’ Cristoforo 6,5 – Bene sul finale, corre tanto per i compagni.

Kalinic 8 – Sgomita in avanti nell’intento di dare profondità alla squadra e trovare varchi vincenti. La rete, straordinaria per scelta dei tempi ed esecuzione, premia il suo gran bel lavoro in avanti. E’ il migliore in campo della Fiorentina, altro che testa in Cina.

All. Sousa 7,5 – I viola vanno subito ad aggredire la Juventus, mostrando voglia e intensità di gioco. Nel primo tempo, i viola vincono quasi tutti i duelli a centrocampo, tengono palla e trovano i varchi per giungere al tiro. Si sacrificano tutti per la squadra, l’allenatore orchestra con grande abilità.

JUVENTUS

Buffon 6 – Respinta con i pugni su una botta dal limite di Vecino, poi non si fa sorprendere su un rasoterra sul suo palo di Chiesa. Non troppo reattivo sul destro vincente di Kalinic, ad inizio ripresa è determinante su un’uscita bassa che contrasta l’inserimento di Bernardeschi. Si oppone subito dopo a Kalinic, mentre sulla seconda rete si fa sorprendere dalla distanza disturbato dall’inserimento di Chiesa.

Barzagli 6 – Gioca di esperienza in alcune situazioni scomode, non si risparmia su un paio di scontri con Kalinic e Borja Valero.

Bonucci 6 – Esce bene su Bernardeschi e verticalizza spesso centralmente per Dybala, accendendo così le ripartenze bianconere. Nella ripresa risolve insieme a Buffon un’occasione pericolosa ad opera di Kalinic.

Chiellini 5,5 – Impacciato e impreciso nel trovare il tempo sulle incursioni in area dei viola, soffre nei duelli con Kalinic. Si becca un giallo per un intervento falloso su Chiesa.

Cuadrado 6 – L’ex di turno è il più atteso del match. Copre bene, facendo un buon lavoro in fase difensiva. Cerca di spingere con generosità e si porta più volte nell’area di gioco della Fiorentina alla ricerca della palla.

Khedira 5,5 – Bene in copertura, si propone poco e sembra a tratti poco brillante nella corsa.

Marchisio 5 – Fatica fin troppo a limitare la manovra di Vecino, con l’avversario che giungere al tiro con troppa facilità. Prestazione sottotono rispetto al suo solito. Dal 77’ Rincon 5,5 – Corre tanto per garantire equilibrio in mezzo al campo in fase di copertura, ma incide poco.

Sturaro 5 – Allegri preferisce la sua corsa alla qualità di Pjanic. Perde troppi palloni e dopo l’ammonizione il suo approccio alla gara perde consistenza nel primo tempo. Collabora alla rete di Higuain portandogli via i centrali difensivi. Dal 60’ Pjaca 6,5 – Parte dalla posizione di esterno sinistro e si accentra puntualmente in pressione su Sanchez: bene nei movimenti, meno nella precisione.

Alex Sandro 5,5 – Un paio di appoggi difettosi, ci prova da fuori sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma il suo tiro risulta fin troppo debole. Si becca un giallo, salterà il prossimo match per squalifica.

Dybala 5,5 – Tanto movimento in avvio alle spalle di Higuain, tanto da costringere gli avversari al fallo per fermarlo. Fatica nel primo tempo, però, a legare il centrocampo con il finale offensivo, diventando facile preda degli avversari. Decisamente meglio nella ripresa, sul finale manca clamorosamente l’occasione del pareggio.

Higuain 6 – Trascorre il primo tempo praticamente isolato in avanti, troppo lontano dalla palla e dalle dinamiche di gioco. Sul finire di primo tempo trova un avversario sulla traiettoria del suo tiro. Nella ripresa mette a segno la prima vera occasione del match per lui, riaprendo il match. Poi non riesce a sfruttare un’occasione su calcio d’angolo.

All. Allegri 5 – Si riconsegna alla BBC, riproponendo il 3-5-2 a lui tanto caro. Pjanic resta in panchina, Sturaro copre Alex Sandro durante le offensive del laterale sinistro. La Juve, però, sembra tornare ai limiti di inizio stagione, con un approccio sottotono e una manovra piuttosto scarna. Dopo il 2-1 cambia con un 4-2-4 che non porta agli effetti sperati.

Arbitro: Banti 5,5 – Al primo vero scontro di gara, tra Sturaro e Bernardeschi, estrae il cartellino giallo al bianconero: forse un po’ troppo. Giusto il giallo pochi minuti dopo a Vecino per un fallo tattico su Dybala. Tiene in mano, a fatica, un match nervoso e con diversi interventi al limite del regolamento. Sulla rete di Kalinic forse c’è un fallo di Bernardeschi. Sul finale di primo tempo la Juve chiede un calcio di rigore, il direttore di gara fa bene a lasciare scorrere. A metà ripresa grazia Chiesa, che rischia la seconda ammonizione, e Dybala in pieno recupero. Giusti i sei minuti di recupero oltre il novantesimo.

TABELLINO

FIORETINA-JUVENTUS 2-1

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa (81’ Tello), Badelj, Vecino, Olivera; Borja Valero (84’ Ilicic), Bernardeschi (75’ Cristoforo); Kalinic. A disp.: Lezzerini, Sportiello, De Maio, Zarate, Salcedo, Hagi, Babacar, Milic, Tomovic. All. Sousa

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli (80’ Mandzukic), Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio (77’ Rincon), Sturaro (60’ Pjaca), Alex Sandro; Dybala, Higuain. A disp.: Neto, Audero, Rugani, Asamoah, Hernanes, Pjanic. All. Allegri

Arbitro: Banti di Livorvo

Marcatori: 36’ Kalinic (F), 51’ Chiesa (F), 56’ Higuain (J)

Ammoniti: 25’ Sturaro (J), 29’ Vecino (F), 33’ Chiellini (J), 53’ Chiesa (F), 82’ Alex Sandro, 88’ Bonucci (J), 89’ Kalinic (F), 93’ Dybala (J)

