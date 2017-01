15/01/2017 19:38

ATALANTA GRASSI EMPOLI / Tutto sembra essere deciso: martedì sarà il giorno chiave per l'ok al passaggio di Alberto Grassi dall'Atalanta all'Empoli, passando ovviamente dal sì del Napoli. Il centrocampista quindi è quasi pronto per vestire la maglia dei toscani, come riporta 'gazzamercato.it', dopo l'incontro tra l'agente del giovane ed i bergamaschi.

