Fiorentina-Juventus, Pjanic l'escluso eccellente

FIORENTINA JUVENTUS PJANIC - Manca solo l'ufficialità: Miralem Pjanic sarà l'escluso eccellente della Juventus nel posticipo del 'Franchi' contro la Fiorentina. Allegri 'sacrifica' il bosniaco con il cambio di modulo e il ritorno al 3-5-2, rispolverando così sulla destra l'atteso ex della contesa Cuadrado. Insieme a Marchisio e Khedira a centrocampo ci sarà quindi Sturaro, mentre in difesa il tecnico bianconero rittrova dal 1' la 'BBC' con il recupero in extremis di Chiellini e il ritorno nello scacchiere titolare di Bonucci. A sinistra ci sarà il rientrante Alex Sandro, in attacco infine spazio ovviamente al tandem tutto argentino Dybala-Higuain.

G.M.