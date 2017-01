Palermo, Corini: "Presto mi confronterò con Zamparini"

15/01/2017 17:45

PALERMO CORINI - E' sempre più in bilico la posizione di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo. Dopo il pesante ko per 4-1 in casa del Sassuolo, l'allenatore rosanero si è soffermato sul suo futuro: "Tra stasera e domani mi confronterò con il presidente Zamparini, vedrò se c'è la volontà di continuare insieme e se c'è la voglia di provare a fare qualcosa di importante, consapevole che questo è un campionato partito male - ha spiegato Corini a 'Sky Sport' - Alcune volte ci complichiamo la vita: ci dobbiamo credere tutti insieme, non serve ogni volta trovare un responsabile. E' questo che ho voluto spiegare e dire. Voglio creare qualcosa di virtuoso, la salvezza è un obiettivo difficile ma secondo me ci sono ancora tutti i presupposti per raggiungerla".



G.M.