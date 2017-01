Milan, futuro in MLS per Honda? Sì, ma non da calciatore!

15/01/2017 13:07

CALCIOMERCATO MILAN HONDA MLS / Keisuke Honda e il futuro negli Stati Uniti. Il calcio a stelle e striscie sembra essere nel suo destino... ma non nelle vesti di calciatore. Come riporta 'Sport Mediaset', l'esterno nipponico del Milan starebbe pensando entrare a far parte del gruppo di investitori, assieme a Demba Ba e Eden Hazard, che vorrebbero portare il 'soccer' a San Diego, o nella NASL o nella USL, le altre due divisioni oltre alla MLS. Se tutto procederà senza intoppi, entro marzo il progetto sarà presentato ufficialmente: l'obiettivo è renderlo effettivo nel 2018.

D.G.