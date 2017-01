INSTAGRAM - Lazio-Atalanta, la nuova fascia speciale del 'Papu' Gomez

15/01/2017 10:00

LAZIO ATALANTA GOMEZ / Le fasce del 'Papu' Gomez sono già un cult. Dopo le invezioni sempre più particolari, questa settimana il capitano dell'Atalanta, in occasione della sfida in casa della Lazio, indosserà una fascia speciale per uno scopo nobile. L'argentino, infatti, è il nuovo testimonial dell'Accademy degli 'Insuperabili', una scuola calcio per ragazzi disabili e affetti da sindrome di Down. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore sul suo profilo Instagram.



L.P.