Serie A, Inter-Chievo 3-1: dominio nerazzurro, quinta vittoria consecutiva

14/01/2017 22:32

INTER CHIEVO / Vittoria meritata per l'Inter nell'anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A. Gli uomini di Pioli, che a 'San Siro' hanno ospitato il Chievo, sono riusciti a conquistare i tre punti pur soffrendo fino alla fine. In realtà, il dominio nerazzurro è stato lampante sin dai primi minuti, con un'impressionante mole di gioco e occasioni cui però non hanno fatto seguito gol. Il primo tempo, infatti, si è chiuso sul vantaggio clivense arrivato grazie alla rete di Pellissier al 34' dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa hanno continuano a macinare azioni pericolose trovando finalmente il pareggio con Icardi al 69'. Nei minuti finali, poi, il destro potente di Perisic (sul quale Sorrentino poteva fare di più) e quello preciso di Eder si sono rivelati deisivi ai fini della vittoria. Con questi tre punti, l'Inter si avvicina alla zona Champions League in attesa delle gare di domani.

Inter-Chievo 3-1: 34' Pellissier (C), 69' Icardi (I), 86' Perisic (I), 92' Eder (I)

CLASSIFICA: Juventus 45; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36, Inter 36; Atalanta 35; Torino 29; Fiorentina 27*; Udinese 25; Chievo 25; Genoa 23; Sampdoria 23; Cagliari 23; Bologna 23; Sassuolo 18; Empoli 17; Palermo 10; Crotone 9; Pescara 9.

M.D.A.