Milan, Galliani: "Grande offerta dalla Cina. No alla Lega"

MILAN GALLIANI CINESI / "Non farò il presidente di Lega": Adriano Galliani chiude la porta a una sua nomina alla guida della Lega Serie A. L'amministratore delegato rossonero si sofferma anche sulle news Milan e sul calciomercato in un intervento a 'Radio Deejay: "Vado avanti: se finisce tra un mese, finisce tra un mese, se finisce oggi, finisce oggi. Non accetterei un ruolo da presidente di Lega, non mi piace: mi eccita di più una partita di terza categoria che un'assemblea di Lega. Nel 2013 ho ricevuto una grande offerta dalla Cina, ma un mio maestro mi ha detto che non potevo andare. Quei cinesi li conoscevo, questi no"

Galliani continua: "Vincere lo scudetto? Non ho mai giocato al totocalcio. Mi limito ad osservare quello che sta accadendo e devo dire che va molto bene".

Milan, Galliani tra riforma dei campionati e calciomercato

L'amministratore delegato del Milan continua parlando anche della riforma dei campionati: "Non so se sia giusto scendere a 18 squadre, so solo che non troveremo mai chi voterà a favore di questa cosa. Credo sia irrealizzabile perché ci vogliono 14 voti e almeno 7-8 di queste rischiano sempre di retrocedere, difficile possano dare un voto favorevole. I procuratori il male del calcio? Anche i grandi scrittori hanno consulenti letterari. Certo, sono un costo alto ma fanno parte dello star system. Anche se vuoi ingaggiare Angelina Jolie non parli direttamente con lei, ma vai dall'agente. Sui giovani, i prezzi stanno lievitando tantissimo. Ma il fatto che le squadre pensino ai giovani italiani è una cosa positiva, al di là dei costi. Prima il campionato italiano era un punto di arrivo, adesso di passaggio".

Ultima battuta su Donnarumma seguito dalla Juventus: "E' un ragazzo fantastico, meraviglioso. Vive nel nostro convitto ed ha la sua cameretta di fronte ai parcheggi sotterranei di San Siro".