Sampdoria-Empoli, Giampaolo: "Reina furbo, ma Maradona era il genio"

14/01/2017 15:30

SAMPDORIA EMPOLI GIAMPAOLO CONFERENZA / A distanza di una settimana dal fatto, Marco Giampaolo è tornato sul 'caso Reina' che - nell'ultima sfida tra Napoli e Sampdoria - ha portato all'espulsione di Silvestre: "Reina è stato furbo, ma Maradona che ci ha vinto un mondiale è stato un vero genio. Nella mia gestione abbiamo subito gol allo scadere con il Cagliari, ma lì non si può parlare di cali di tensione. Il Napoli è la squadra più difficile da affrontare in inferiorità numerica, ma non voglio più parlarne", ha spiegato in conferenza stampa.

Poi il discorso si è spostato sulla gara di domani contro l'Empoli: "Per me Empoli è stato un passaggio fondamentale per ripartire, l’andata non conta più, ora è difficile come tutte. Sarà una gara difficile, dove noi dovremo fare una partita da Sampdoria".

Infine un commento sulle mosse di calciomercato della sua dirigenza: "Sono convinto che la società farà un mercato che migliorerà la rosa, perché la Sampdoria deve sempre migliorarsi. Bereszynski? Ha bisogno di tempo e oggi le garanzie me le dà Pereira. Possibile una sua partenza? Non lo so. A Napoli ha fatto una grandissima partita. Deve migliorare sulla capacità di essere concentrato sui 95 minuti. Sicuramente poi farà il calciatore ad altissimo livello. Ad oggi non possiamo rinunciare a lui perchè non so cosa può darmi Bereszynski. Cosa succederà il 31 gennaio non lo so".

D.G.