TWITTER - Manchester United, Pogba presenta il nuovo taglio e... la sua emoji!

13/01/2017 21:08

POGBA EMOJI / Dopo essere entrato di diritto nella storia del calcio con il trasferimento più ricco di sempre, Paul Pogba si prende un nuovo primato, diventanto il primo calciatore ad avere... un'emoji personale su Twitter! Da oggi, infatti, utilizzando l'hashtag #Pogba sul noto social network dei 140 caratteri, comparirà in automatico l'icona che raffigura il centrocampista francese del Manchester United. Che per l'occasione ha 'presentato' anche il suo nuovo, particolarissimo taglio di capelli. Accenno di cresta, striscia gialla dalla fronte alla nuca e di lato il suo simbolo, la doppia P di Paul Pogba, di colore giallo.

Ouloulou suis devenu un emoji???????? thanks twitter for emojing me, let's

have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt