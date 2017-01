Juventus, mistero Dybala-Barzagli: che cosa si stanno dicendo?

13/01/2017 17:01

NEWS JUVENTUS/ C'è aria distesa in casa Juventus dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro l'Atalanta e in vista del big-match di domenica sera con la Fiorentina. Gli uomini di Allegri preparano al meglio la sfida ai viola di Paulo Sousa, concedendosi qualche piccola distrazione attraverso i social. Una di queste, si è tinta di giallo. Paulo Dybala ha pubblicato su 'Instagram Stories' un video che lo ritrae in macchina insieme ad Andrea Barzagli: i due sono intenti in una breve conversazione culminata con una risata, peccato però che il volume non sia abbastanza per capire la natura del loro dialogo. E voi, riuscite a capirli?

S.F.