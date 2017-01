Calciomercato Sampdoria, Muriel: "I doriani ottimo trampolino di lancio"

13/01/2017 05:47

CALCIOMERCATO SAMPDORIA MURIEL / Corteggiato da mezza Serie A, Luis Muriel cerca di restare concentrato solo sul campo: "Il calciomercato? Penso solo alla Sampdoria, sto bene e voglio continuare a dare il meglio. La Samp è il miglior trampolino per poter, magari in futuro andare altrove, ma per il momento penso solo al club blucerchiato", ha spiegato il colombiano a 'Sky Sport'. Nelle scorse settimane su Muriel si è registrato l'interesse di Fiorentina, Lazio, Milan, Napoli, Roma oltre che del Chelsea di Conte.