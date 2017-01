DIRETTA Coppa Italia, Milan-Torino 0-1: sempre Belotti!

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

12/01/2017 21:00

COPPA ITALIA MILAN TORINO / Il Milan torna a incrociare il proprio recente passato con Mihajlovic, alla guida di un Torino chiamato al salto di qualità, dati i recenti stop in campionato. La Coppa Italia è di certo un obiettivo stagionale dei granata, così come per i rossoneri che, dopo la Supercoppa, intendono conquistare un'altra finale e provare a portare a casa il secondo trofeo dell'era Montella.

FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic.

SEGUI LA CRONACA LIVE:

PRIMO TEMPO

1' - Iniziata la sfida di Coppa Italia tra Milan e Torino. Grandi motivazioni nel match di 'San Siro' di stasera.

5' - Torino che si spinge in avanti. Due calci d'angolo e chance sprecata da Iturbe.

12' - Chance per Baselli. Muro di Abate salvifico.

15' - Ancora Benassi. Tiro da pochi metri deviato in angolo. Assist intelligente di Ljajic.

16' - Gioco fermo per un colpo al volto (involontario) subito da De Sciglio.

20' - Caso curioso in campo. Belotti è stato toccato duramente da Paletta, che ha provocato la rottura di uno scarpino. Lo staff del Torino lavora per la sostuzione dello stesso in tempi brevi.

22' - Il Torino cerca spesso Iturbe, che per ora non è riuscito a dare il giusto apporto alla gara. Controllo errato in questo caso, per una chance clamorosamente manca, a due metri da Donnarumma.

25' - Errore banale di Barreca, che offre campo aperto a Bonaventura. Il rossonero sbaglia a sua volta, tentando di tagliar fuori il difensore, per poi essere fermato a un passo dalla porta.

27' - GOL: Belotti freddissimo dinanzi a Donnarumma. Gran palla filtrante di Benassi, che premia l'inserimento della punta.