12/01/2017 18:11

INTER CRISCITO RINNOVO / Spesso al centro di numerose indiscrezioni in merito ad un possibile ritorno in Italia e accostato nelle scorse settimane anche all'Inter, Mimmo Criscito non ha intenzione di lasciare lo Zenit. Ad annunciarlo ci ha pensato il suo agente, Andrea D'Amico, intervenendo durante '4-4-2' su 'sportmediaset.it': "Dovrebbe arrivare il rinnovo. Lui sta benissimo allo Zenit e c'è interesse reciproco per continuare insieme".

D.T.