13/01/2017 04:32

CALCIOMERCATO SASSUOLO LAZZARI / Nome nuovo per il centrocampo del Sassuolo. I neroverdi - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - sarebbero sulle tracce di Manuel Lazzari, 23enne in forza alla Spal, messosi in luce nella prima parte di stagione di serie B. Il prossimo rinforzo pe Di Francesco potrebbe così arrivare dal campionato cadetto.

M.S.