Mancini lusingato dalla Premier: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

12/01/2017 16:04

MANCINI PREMIER / Sebbene sia in vacanza con la nuova compagna, Roberto Mancini non smette di seguire le vicende di mercato che lo riguardano. Il tecnico di Jesino è infatti molto lusingato in Premier dove è seguito dal West Ham, dal Crystal Palace e dalla stessa Nazionale inglese. Le offerte cinesi, invece, sono state ancora una volta rimandate. L'ex allenatore dell'Inter vuole ritornare su una panchina prestigiosa, prima di accettare le lusinghe dei club del Dragone.