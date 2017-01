Calciomercato, ESCLUSIVO: Lasagna-Udinese, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

12/01/2017 12:45

UDINESE LASAGNA CARPI - Nella giornata di ieri si è parlato molto di un affare praticamente concluso tra l'Udinese e il Carpi per il passaggio di Kevin Lasagna a giugno in bianconero. Allo stato attuale però, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non c'è l'accordo col calciatore che non è stato ancora informato dal suo club di appartenenza di questa operazione e, di conseguenza, non ha ancora discusso gli eventuali termini contrattuali con i friulani. I bianconeri da sei mesi stanno lavorando sul 24enne attaccante, la destinazione sarebbe gradita, ma attenzione anche agli altri club interessati, tra i quali non risulta la Sampdoria. Lasagna era stato accostato anche alla Lazio come vice Immobile. Vedremo gli aggiornamenti che arriveranno nei prossimi, Lasagna all'Udinese resta una trattativa molto calda, una possibilità concreta.