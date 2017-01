Juventus-Atalanta, Hernanes: "Servirà un approccio giusto"

11/01/2017 20:15

JUVENTUS ATALANTA HERNANES / Manca poco al fischio di inizio di Juventus-Atalanta, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Hernanes ha commentato le difficoltà del match: "Ci aspetta una partita difficile perchè, anche se in campionato abbiamo vinto, non significa che oggi vinceremo ugualmente - spiega a 'Jtv' - Dobbiamo costruire la vittoria col giusto approccio, proporre e imporre il nostro gioco con aggressività e la cattiveria giusta per portare la vittoria a casa".

Ai microfoni della 'Rai', Hernanes ha aggiunto: "Loro sono in salute, dobbiamo essere tosti e imporre il nostro gioco. Bisogna essere cattivi e aggressivi per vincere questa partita".

M.D.A.