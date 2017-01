Calciomercato Lazio, Cataldi verso il Genoa: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

11/01/2017 18:10

CALCIOMERCATO LAZIO CATALDI / Nuovi sviluppi sulla vicenda Danilo Cataldi, al centro di diverse voci di mercato. Il Genoa lo ha chiesto a titolo definitivo alla Lazio che però è disposta ad accordare solo prestiti per il mediano cresciuto nelle giovanili biancocelesti. Cataldi è chiuso dai vari Biglia, Parolo e Milinkovic-Savic e ha chiesto di giocare con più continuità a Simone Inzaghi. Da quanto raccolto da Calciomercato.it, però, l'allenatore dei capitolini non è 'disposto' ad assecondare le richieste del giocatore, che non rientra tra le sue prime scelte. Tra le due società c'è un accordo di massima, ora la palla passa a Cataldi che lascerebbe a malincuore la Capitale e che, da quanto ci risulta, non ha ancora parlato con il Genoa. Tuttavia, non giocando, rischierebbe di perdere la Nazionale. Possibile quindi che alla fine accetterà di trasferirsi in prestito in Liguria se gli verrà garantito un posto da titolare.

M.R.