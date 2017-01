Uefa, Partizan Belgrado fuori da Europa e Champions League per tre anni

11/01/2017 15:08

UEFA SANZIONE PARTIZAN - Pesante batosta per il Partizan Belgrado. L'Uefa ha infatto deciso di squalificare la società serba per le prossime tre edizioni della Champions League e dell'Europa League. Secondo l'organo che controlla il calcio europeo, il Partizan avrebbe accumulato da settembre quasi 2,5 milioni di euro di versamenti non effettuati, (principalmente si tratterebbe di contributi previdenziali e fiscali).

Una sanzione così pesante, spiega l'UEFA, è dovuta alla recidività dei serbi, già 'pizzicati' negli ultimi 5 anni per 3 volte nell'aver commesso simili infrazioni.

F.S.