Tim Cup, la cronaca di Napoli-Spezia 3-1

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

10/01/2017 20:59

DIRETTA TIM CUP NAPOLI SPEZIA LIVE / Torna la Tim Cup. Gli Ottavi di finale della competizione si aprono con il match del 'San Paolo' tra il Napoli e lo Spezia. Per Sarri un'ottima occasione per dar spazio a gente che ha giocato poco come Giaccherini e Maksimovic e per far esordire in maglia azzurra Pavoletti, che partirà inizialmente dalla panchina. Gli uomini di Di Carlo proveranno a stupire, magari come fatto l'anno scorso, quando eliminarono la Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3) - Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic; Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini, Insigne. All. Sarri

Spezia (3-4-1-2) - Chichizola; Valentini, Terzi, Ceccaroni; De Col, Deiola, Maggiore, Migliore; Piccolo; Baez, Piu. All. Di Carlo

SEGUI IL LIVE:

1' - E' comincita la partita! Subito aggressivo lo Spezia.

2' GOOL!!! NAPOLI subito avanti con Zielinski! Gran tiro da fuori del polacco che batte un incolpevole Chichizola.

10' Gran giro palle del Napoli, in pieno controllo del gioco, e tiro da fuori di Gabbiadini, bloccato da Chichizola

23' PALO DI INSIGNE! Palla messa in mezzo da Giaccherini e l'attaccante che colpisce il legno. Azzurri vicini al radoppio.

27' Napoli ancora pericoloso, ancora con Insigne! Il suo tiro a giro termina fuori.

28' Batte un colpo lo Spezia, che si rende pericoloso con Piu. Palla in corner.

34' GOOOL! Pareggio a sorpresa dello Spezia, che trova il gol con Piccolo. Il calciatore di origini napoletane batte Rafael con un tiro da fuori, deviato da Albiol.

41' Partita adesso più equilibrata con lo Spezia che non disdegna di affacciarsi ancora dalle parti di Rafael.

45' SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO.

46' Si Riparte! Comincia la ripresa al 'San Paolo'.

50' Il Napoli ci prova subito con Manolo Gabbiadini. Il suo diagonale fa la barba al palo alla sinistra di Chichizola.

52' Arriva subito la risposa dello Spezia con De Col. Il suo tiro termina fuori.

56' Gran gol di Giaccherini. L'esterno d'attacco ha battuto Chichizola con un diagonale a volo di destro. Servizio perfetto del solito Insigne

57' 1-2 pazzesco del Napoli, che chiude i conti con Gabbiadini, che batte Chichizola di petto, chiudendo un'azione fantastica degli azzurri. Napoli 3, Spezia 1.

60' Finisce la partita di Insigne, inizia quella di Callejon.

65' Doppio cambio per lo Spezia: Granoche e Pulzetti per Ceccaroni e Piccolo.

77' Maurizio Sarri è costretto a sostituire Strinic. Il terzino, fuori per infortunio, sostituito da Hysaj.

80' ARRIVA IL MOMENTO DI PAVOLETTI! Esordio in azzurro per il bomber ex Genoa. L'attaccante, accolto con un boato, in campo al posto di Gabbiadini.

87' Pavoletti ha subito l'occasione per il gol. L'ex Genoa, però, sbaglia da due passi dopo aver scambiato bene con Callejon.

93' Dopo tre minuti di recupero termina il match al 'San Paolo'. Il Napoli batte 3-1 lo Spezia e vola ai quarti di finale dove giocherà contro Chievo o Fiorentina.