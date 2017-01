Palermo, retroscena CM.IT: scetticismo e ironia intorno a Silva

ESCLUSIVO

10/01/2017 19:30

PALERMO SILVA / Quando la scorsa estate il presidente Zamparini disse di aver migliorato l'attacco del suo Palermo prendendo Nestorovski al posto di Gilardino, molti tifosi esternarono il proprio scetticismo. Alla fine del girone di andata in Serie A, però, il centravanti macedone ha dimostrato di saper fare gol anche in Italia (già 7 sui 16 totali della squadra, ndr). Vinta la scommessa, il patron rosanero vuole concedere il bis con Stefan Silva, attaccante svedese prelevato dal Sundsvall. Ma proprio dalla Scandinavia arrivano le prime perplessità: come appreso da Calciomercato.it, gli addetti ai lavori si chiedono per quale motivo il Palermo lo abbia acquistato... Tra dubbi di natura tecnica (ha segnato appena 7 reti in 30 giornate lo scorso anno in un torneo non certo di primissimo livello, l'ultimo dei quali peraltro nel primo turno del girone di ritorno il 30 luglio, ndr) e fisica, visto che il campionato è terminato a novembre e riprenderà ad aprile, c'è chi ironizza sul fatto che il club siciliano si stia già attrezzando per la Serie B. Ora la palla passa a Silva: a lui il compito di smentire gli scettici. Sia italiani che svedesi.

R.M.