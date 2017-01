Estudiantes, Veron aiuta il club: sì alla Cina per finanziare lo stadio

09/01/2017 21:03

ESTUDIANTES VERON RIFIUTO CINA / Qualche settimana fa la notizia del suo ritorno in campo (a 41 anni) ha fatto impazzire di gioia i tifosi dell'Estudiantes. Juan Sebastian Veron, ora, è pronto a farli emozionare di nuovo, però attraverso un altro addio.

La 'Brujita' si è legato al club della sua città per 18 mesi ma - come svela la trasmissione radiofonica 'Ataque Futbolero' - a marzo lascerà per trasferirsi in Cina. Lì l'ex centrocampista di Inter e Lazio avrà modo di percepire un lauto ingaggio attraverso il quale finanzierà i 'Los Pincharratas' a completare i lavori per il nuovo stadio. Un 'sacrificio' sportivo il suo, un gesto nobile verso la squadra per la quale ha sempre tifato.

D.G.