Calciomercato Milan, per Storari-Gabriel bisogna attendere. Spunta il Genoa

09/01/2017 15:22

CALCIOMERCATO MILAN STORARI - Oggi doveva essere il giorno giusto per chiudere la trattativa che avrebbe dovuto portare Marco Storari al Milan e Gabriel al Cagliari. Adriano Galliani, amministratore delegato dei rossoneri, aveva ammesso l'esistenza di un incontro per la serata di oggi con il presidente dei sardi Giulini per parlare dell'affare. Ma, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano, l'affare ha subito un rallentamento, una pausa di riflessione da parte del club meneghino che intende valutare bene la situazione prima di procedere alla chiusura. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, mentre si fa strada l'ipotesi Genoa per l'esperto estremo difensore visto il grave infortunio che terrà fuori Perin per il resto della stagione.

A.L.