Calciomercato Milan, Storari-Gabriel: oggi l'incontro

CALCIOMERCATO MILAN STORARI / A gennaio il Milan, dovesse presentarsi la giusta occasione, interverrà sul mercato per rafforzare la rosa di Montella. Tanti i nomi e le voci di mercato, da Deulofeu a Keita, anche se Galliani ha dichiarato che ormai il 'Condor' può dirsi in pensione. Intanto, in attesa di un colpo in attacco che possa offrire soluzioni alternative a Niang e Suso, il dirigente rossonero incontrerà il presidente del Cagliari, Giulini, così chiudere la trattativa per portare a Milano Storari.

L'estremo difensore non è stato convocato proprio per la sfida di 'San Siro', il che non ha fatto che alimentare le voci di un suo addio. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', potrebbe concretizzarsi lo scambio con Gabriel, che andrebbe a prendere il posto dell'ex Juve nella rosa di Rastelli.

