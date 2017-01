Juventus-Bologna, Donadoni: "Troppo spazio a Higuain. Futuro? Penso a questo progetto"

08/01/2017 23:14

JUVENTUS BOLOGNA / Roberto Donadoni ha commentato la sconfitta odierna del suo Bologna contro la Juventus. Il tecnico ha sottolineato gli errori difensivi: "Il primo gol ci sta, non dovevamo subire il rigore che ha creato altre difficoltà. Le sbavature a volte ci sono anche perché l'avversario è forte. Oggi ci sono state delle letture che non sono state fatte nella maniera più appropriata e queste cose ti possono penalizzare, come successo - le sue parole a 'Premium Sport' - Se lasci a Higuain lo spazio che gli abbiamo dato lui ti punisce, c'è poco da fare".

FUTURO - "Prospettive in una big? Adesso è veramente l'ultimo dei pensieri. Quest'anno abbiamo un obiettivo da raggiungere. Se l'annata andrà bene si potranno aprire mille scenari, ma ora penso a portare avanti il mio progetto col Bologna".

M.D.A.