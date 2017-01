Genoa, tegola Perin: il comunicato UFFICIALE

08/01/2017 21:51

GENOA PERIN INFORTUNIO / Grave infortunio per Mattia Perin. Il forte portiere del Genoa, uscito anzitempo nel match odierno contro la Roma, ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, come riporta una nota societaria: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che gli esiti degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto il portiere Mattia Perin hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni è previsto l’intervento chirurgico che sarà eseguito dal professor Mariani".

M.D.A.