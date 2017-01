Serie A, Milan-Cagliari 1-0: si sblocca Bacca, tre punti vitali per la Champions

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

08/01/2017 19:56

MILAN CAGLIARI - Finalmente Carlos Bacca. Dopo sette partite all'asciutto il centravanti colombiano ritrova il gol, trascinando ad un successo preziosissimo il Milan al cospetto del Cagliari. I rossoneri hanno stentato a decollare e a imporre il proprio gioco, di fronte ad un avversario ordinato in campo e pungente nelle ripartenze. Nel finale l'ingresso in campo di Lapadula spariglia le carte, con Bacca che approfitta di un rimpallo per insaccare e far esplodere 'San Siro'. Tre punti vitali per il Milan in chiave Europa, con la squadra di Montella che tiene il passo delle rivali per un piazzamento Champions.

Milan-Cagliari 1-0

88' Bacca



CLASSIFICA: Juventus** 42; Roma 41; Napoli 38; Lazio 37; Milan 36; Atalanta 35; Inter 33; Torino 29; Fiorentina* 27; Udinese e Chievo 25; Cagliari 24, Genoa 23; Bologna** 20; Sassuolo 18; Empoli 17; Crotone* e Palermo 10; Pescara* 9

*una partita in meno

**due partite in meno