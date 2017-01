Calciomercato Fiorentina, Muriel prende quota se va via Kalinic

08/01/2017 12:45

CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Il futuro di Nikola Kalinic ancora non si è delineato, ed in attesa di risposte sul futuro la dirigenza della Fiorentina avrebbe già cominciato a tutelarsi qualora il croato dovesse dire addio. Stando a quanto rivela 'La Nazione', negli ultimi giorni la candidatura di Luis Muriel, attaccante della Sampdoria, è quella che ha guadagnato più terreno di tutte. Il colombiano è un nome chiacchierato nell'ambiente viola ed è di fatto un ritorno di fiamma. Stabili ancora le candidature di Gabbiadini e di Zaza seguito anche in Serie A e dal Valencia, come Calciomercato.it vi ha raccontato.

O.P.