Napoli-Sampdoria, Romei all'attacco: "Serve la prova tv. Grave simulazione di Reina"

08/01/2017 10:58

NAPOLI SAMPDORIA PROVA TV / La vittoria del Napoli sulla Sampdoria ha lasciato più che l'amaro in bocca in casa blucerchiata. L'espulsione di Silvestre, con un presunto tocco su Reina smentito dalle telecamere, ha fatto scatenare il presidente Ferrero al termine del match, polemico anche sull'entità del recupero.

La polemica non si placa neanche il gioco dopo, dal momento che, sulle pagine del 'Secolo XIX', l'avvocato Romei, braccio destro di Ferrero, parte all'attacco: "Ho sentito dire da Reina che è stato toccato da Silvestre e non è andata così. Ci aspettiamo la prova televisiva, esattamente com'è stato fatto per Strootman".

REINA - "E' stata una simulazione grave la sua, che ha tratto in inganno l'arbitro, creando un danno enorme alla Sampdoria. Non avremmo perso, senza l'espulsione di Silvestre".

SQUALIFICA - "Faremo di certo ricorso contro la sua squalifica".

L.I.